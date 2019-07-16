2019/07/16 | 14:42

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اعتقال شخص ينتحل صفة عميد و طبيب غرب الحلة

الثلاثاء

16

تموز

2019 :

02:21 pm

30

جهاز الأمن الوطني في ناحية ابي غرق غرب الحلة يعتقل بكمين شخص ينتحل

صفة عميد وصفة طبيب ويمارس النصب والاحتيال على المواطنين

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