بالصور.. العطية والسفير السعودي يفتتحان منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين

2019/07/16 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح العراق والجانب السعودي ، اليوم الثلاثاء، منفذ عرعر الحدودي لعبور الدفعة الاولى من حجاج البر، بحضور رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، خالد العطية والسفير السعودي، عبد العزيز الشمري.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حسن فهد الكناني، في تصريح، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" العطية والسفير الشمري ودعا الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم (1880) حاجا من محافظات ديالى وواسط والديوانية والمثنى والأنبار".وأضاف ان" الدفعة الأولى تتضمن 20 قافلة بواقع 80 حافلة ، حيث تحتوي كل قافلة على متعهدين اثنين ومساعد متعهد ومرشدين دينيين اثنين".

من جانبه اكد العطية على ان" منفذ عرعر سيفتتح أمام المعتمرين العام القادم ، مما سيساهم بذهاب عدد كثير من المعتمرين العراقيين برا إلى الديار المقدسة، مبينا، ان" المنفذ سيكون أيضا مفتوحا للتبادل التجاري بين العراق والسعودية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني".

وقدم رئيس الهيئة شكره الى القوات المسلحة من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وطيران الجيش وباقي التشكيلات الاخرى، وكذلك الدوائر المدنية والعتبتين الحسينية والعباسية والوقفين السني والشيعي ومحافظتي كربلاء والانبار على جهودهم المثمرة في دعم عمل الهيئة وانجاح تفويج الحجاج".انتهى..م.م

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