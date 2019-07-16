2019/07/16 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الفدرالية العالمية لجاليات الخوجة الإثني عشرية، الحکومة الهندیة بوقف إستخدام العنف ضد المسلمین في الدولة.و رداً علی تصاعد العنف ضد المسلمین في الهند، وجهت الفدرالية العالمیة للخوجة الإثنی عشریة التي تتخذ من لندن مقراً له، رسالة الی الحکومة الهندیة طالبها بوقف إستخدام شتی أنواع التمییز والعنف ضد المسلمین.وجاء في جزء من الرسالة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفدرالية العالمية للخوجة تطالب بوقف العنف ضد المسلمین في الهند النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفدرالية العالمية للخوجة تطالب بوقف العنف ضد المسلمین في الهند) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفدرالية العالمية للخوجة تطالب بوقف العنف ضد المسلمین في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).