بدء اجتماع وفد حكومة اقليم كوردستان مع عادل عبد المهدي في بغداد

2019/07/16 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق قبل قليل في العاصمة الاتحادية بغداد اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس وزراء اقليم كوردستان والوفد الحكومي الرفيع المرافق له لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، وايجاد سبل لمعالجتها.

وكان بارزاني والوفد المرافق له قد اجتمع فور وصوله مع رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام في بغداد.

ويتألف الوفد الذي يرأسه مسرور بارزاني، من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر احمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير العدل فرست احمد، ووزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري.

هذا ومن المقرر ان يلتقي وفد حكومة الاقليم في وقت لاحق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

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