اختيار العزاوي رئيسا لهيئة استثمار ديالى

2019/07/16 | 14:46

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بغداد :سومر نيوز

اكد رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الثلاثاء، التصويت على اختيار كريم ذياب العزاوي رئيسا لهيئة استثمار...

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