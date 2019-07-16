2019/07/16 | 14:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اختيار العزاوي رئيسا لهيئة استثمار ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اكد رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الثلاثاء، التصويت على اختيار كريم ذياب العزاوي رئيسا لهيئة استثمار...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اختيار العزاوي رئيسا لهيئة استثمار ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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