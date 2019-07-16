النزاهة النيابية تكشف حجم مبالغ العقارات المستولى عليها في الخضراء

2019/07/16 | 14:46

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بغداد:سومر نيوز

قالت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم، إن قيمة عقارات الدولة في المنطقة الخضراء المستولى عل...

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