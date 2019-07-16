محافظ النجف يوجه بفتح تحقيق بشان وفاة سجين بمكتب مكافحة الاجرام

2019/07/16 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص وفاة المتهم ماهر الرماحي في مكتب مكافحة الاجرام اثناء التحقيق معه .وقال في تصريح صحفي ” وجهنا الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيقية لفتح تحقيق عاجل مع ضباط ومراتب مكتب مكافحة الاجرام بخصوص وفاة المتهم ماهر الرماحي اثناء التحقيق معه “.وأضاف “اننا في الحكومة […]

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