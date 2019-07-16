الأردن:نقابة “الصحفيين” تطالب بمحاسبة قناة أساءت لحفظة القرآن

2019/07/16 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين التقرير التلفزيوني الذي بثته احدى القنوات التلفزيونية الذي تم الإساءة فيه لحفظة القرآن الكريم.وناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين التقرير التلفزيوني الذي بثته احدى القنوات التلفزيونية الذي تم الاساءة فيه لحفظة القرآن الكريم، وقرر توجيه رسالة الى هذه القناة تعبر فيها عن استيائه من الفيلم الذي تم بثه من قبلها …

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