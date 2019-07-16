2019/07/16 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا كريكار يواجه حكماً بالسجن 12 عاماً في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا كريكار يواجه حكماً بالسجن 12 عاماً في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).