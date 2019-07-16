العراق يلجأ للشركة هنويل الامريكية لايقاف خسارة 15 مليار دولار سنوياً

2019/07/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة النفط عن التوقيع يوم غد الأربعاء على مذكرة التفاهم الخاصة باستثمار غاز ارطاوي في البصرة جنوبي البلاد بين شركتي غاز الجنوب وهنويل الأمريكية وبحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط.

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