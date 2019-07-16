2019/07/16 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت السلطات التركية، الثلاثاء، عجزا في الميزنية بلغت قيمته 2.1 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا تعلن عجزا في موازنة الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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