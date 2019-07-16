تركيا تعلن عجزا في موازنة الشهر الماضي

2019/07/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات التركية، الثلاثاء، عجزا في الميزنية بلغت قيمته 2.1 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي.

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