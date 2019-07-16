فنزويلا تتحدى العقوبات الأمريكية وتبيع ذهبا بـ40 مليون دولار

2019/07/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت "بلومبرغ" أن فنزويلا باعت الأسبوع الماضي كميات من الذهب بقيمة 40 مليون دولار، وأشارت إلى أن احتياطيات فنزويلا

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