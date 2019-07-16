التربية: جميع الاسئلة الوزارية كانت بسيطة ومنهجية

2019/07/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت المديرية العامة للتقويم والامتحانات بانها على تماس مباشر مع الطلبة خلال مدة ادائهم للامتحانات الوزارية و ان الاسئلة بسيطة وتعتمد على مدى اتقان الطالب للمادة المنهجية.

ولا تحتوي على اي فرع خارجي وجميعها من المنهاج المقر ، وان الطالب القارئ للمنهج باتقان بامكانه الاجابة عليها بكل بساطة وخلال الوقت المقرر للامتحان كون الاسئلة وضعت من قبل خبراء ومختصين وراعت فيها مستويات الطلبة واختلافها في ما بينهم.



وكانت طبيعتها التي اتسمت بكونها ذات نمط عال وهي من المنهاج الدراسي المعتمد كما ان هناك اجابات نموذجية للخبراء الذين اعدوها منوها بأنها تعتمد على قوة تعبير الطالب وفهمه للسؤال الامتحانيوان المناهج الدراسية اعدت من قبل اكفأ الخبراء بمجال المناهج الدراسية وهناك اشادات بهذا الشأن من خلال منظمات دولية واعتبرتها من افضل المناهج المعتمدة على مستوى دول المنطقة

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