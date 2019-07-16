2019/07/16 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس صروط، اليوم الثلاثاء، عن وجود ضغوط سياسية تفرضها الاحزاب والكتل لتمرير مرشحيها من القيادات الامنية ضمن الدرجات الخاصة.وقال صروط للمركز الخبري الوطني NNC، ان “لجنة الامن والدفاع طلبت من القائد العام للقوات المسلحة انهاء المناصب بالوكالة للقيادات الامنية”، مؤكدا ان “هناك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضغوط سياسية” لفرض مرشحين امنيين مع مساعي انهاء الوكالات المركز الخبري الوطني.

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