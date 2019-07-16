العراق يعلن ترحيل أطفال دواعش فنلنديين وهلسنكي تنفي ذلك

2019/07/16 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… أعلن العراق ترحيله الكثير من أطفال الدواعش بينهم فنلنديين فيما قالت وزارة الخارجية الفنلندية انها لا تملك اي تفاصيل اخرى ولم يتواصل العراق معها بهذا الخصوص.وذكر موقع (يل يوتست)، الفنلندي أن “وزارة الخارجية العراقية لم تحدد عدد الاطفال الفنلنديين الذين تم ترحيلهم ولم تذكر أماكن تواجدهم، ولم تتلقى وزارة الخارجية الفنلندية […]

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