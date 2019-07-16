جنايات كربلاء تحكم بالإعدام شنقا على قاتل صديقه

2019/07/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، قراراً بالإعدام على شخص اشترك مع اصدقائه في قتل شريكه.

وقال مصدر قضائي،إن "محكمة جنايات كربلاء نظرت دعوى متهم

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