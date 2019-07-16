2019/07/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح، عن تفاصيل مباحثات الرئيس صالح، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال لقائهما اليوم.

وذكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل مباحثات رئيس الجمهورية ومسرور بارزاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل مباحثات رئيس الجمهورية ومسرور بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).