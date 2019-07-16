عبد المهدي يستقبل بارزاني

2019/07/16 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

استقبل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، يوم الثلاثاءـ رئيس

حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني لمناقشة المشاكل العالقة

بين الإقليم وبغداد.

وكان عبد المهدي، قد عبر الاثنين (15 تموز 2019)، عن تهانيه لرئيس

حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بمناسبة تسنمه مهامه،

فيما دعا الى حل المشاكل المعلقة بين حكومتي اربيل وبغداد.

وقال بيان لمكتب بارزاني، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هنئ

باتصال هاتفي مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه مهامه كرئيس لحكومة

الاقليم".

وذكر عبد المهدي: "آمل أن نتمكن وبالسرعة القصوى من حل كافة المشاكل

المعلقة".

ودعا عبد المهدي بارزاني الى ان "تتكاتف جهود الطرفين من اجل مصلحة

اقليم كردستان وعموم العراق وخدمة المواطنين."

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