الحرية والتغيير تسلم ردها على “الإعلان الدستوري”

2019/07/16 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء، فريق الوساطة الأفريقية، ردها على مسودة الإعلان الدستوري الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.وتضمنت رؤية قوى الحرية والتغيير رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي.واشتملت الرؤية، بحسب مصادر في التحالف، على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع …

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