الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه باستقرار العراق على المدى الطويل

2019/07/16 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية "فديريكا موجريني"،اليوم الثلاثاء، على تركيز الاتحاد الأوربي في تعاونه مع العراق على مستقبل العراقيين وان الاتحاد الأوروبي ملتزم باستقرار العراق على المدى الطويل.

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