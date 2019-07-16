إعتقال ضابط مرور لإبتزازه مواطناً بمبلغ 40 ألف دولار

2019/07/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ضابط برتبة عقيد منسوب الى مديرية مرور الانبار لابتزازه مواطناً بمبلغ 40 ألف دولار.





وذكر مكتب المفتش العام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عملية الاعتقال تمت على خلفية ورود شكوى ومعلومات لمكتب المفتش العام في محافظة الأنبار مفادها قيام ضابط برتبة عقيد في مديرية مرور الأنبار بأخذ مبلغ 40 الف دولار من أحد المواطنين لقاء غلق مجلس تحقيقي مشكل بحق ولده المحال الى محكمة قوى الأمن الداخلي”.

وأضاف، ان “المفتش العام جمال الأسدي وجهةمكتبه في الأنبار باتخاذ الاجراءات اللازمة بالقضية والتحري عنها بالتنسيق مع القضاء، حيث قام المكتب باستدعاء المواطن وذوي العلاقة وتدوين افادتهم بصفة مشتكين، واستدعاء العقيد واجراء التحقيق الاداري الابتدائي معه حيث اعترف بأخذه المبلغ منهم”.

وأكد البيان، ان “مكتب المفتش العام صدق أقوال المشتكين والعقيد قضائياً، وعرض القضية أمام قاضي تحقيق النزاهة المختص بقضايا مكتب المفتش العام وقرر إصدار أمر استقدام بحق عقيد المرور وفق المادة (456) ق.



ع .ع، وقد تم تنفيذ الأمر وتدوين اقواله ابتدائيآ وعرضه على قاضي التحقيق وقرر توقيفه، ومن ثم إطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها عشرة ملايين دينار لموظف حكومي”.





وتابع، انه “لا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية لكشف ملابساتها والمتورطين فيها”.

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