صالح يؤكد لبارزاني أهمية الحوار والعدالة في حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل

2019/07/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية اعتماد الحوار البناء والعدالة في حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل .





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم، رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له”.

وأشار صالح، الى “أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البنًاء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة”، معرباً عن “ثقته بتحقيق التوافق بين الاطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي”.





من جانبه، أبدى بارزاني، “رغبة حكومته بتكثيف الحوارات والاحتكام الى الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية”.





وتابع البيان، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي”.

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