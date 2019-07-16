2019/07/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يستقبل رئيس حكومة اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يستقبل رئيس حكومة اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).