عرعر الحدودي يشهد عبور الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين

2019/07/16 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عبور الدفعة الاولى من الحجاج العراقيين عبر منفذ عرعر الحدودي.

وذكر المتحدث باسم الهيئة حسن الكناني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم 1880 حاجاً من محافظات ديالى وواسط والديوانية والمثنى والأنبار، عبرت منفذ عرعر الحدودي”.

وأضاف، ان “الدفعة الأولى تتضمن 20 قافلة بواقع 80 حافلة”، مبينا انه “تضم كل قافلة على متعهدين اثنين ومساعد متعهد ومرشدين دينيين اثنين”.

وأشار الى ان “منفذ عرعر سيفتتح أمام المعتمرين العام المقبل، مما سيساهم بذهاب عدد كبير من المعتمرين العراقيين براً إلى الديار المقدسة، كما سيكون أيضاً مفتوحاً للتبادل التجاري بين العراق والسعودية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني”.

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