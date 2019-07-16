2019/07/16 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف قائد كرة السماوة حيدر صبحي مباراة فريقه أمام النجف في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري بأنها مباراة موسم كامل ويحتم علينا على الأقل الخروج بنقطة ستكون كافية لبقاء الفريق بالدوري الممتاز بغض النظر عن النتائج الآخرى.وقال أن مباراة النجف مهمة للغاية كونها ستحدد مصير الفريق وعلينا على الأقل كسب نقطة لإنهاء حالة القلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد كرة السماوة : مباراة النجف تمثل جهد موسم كاملا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد كرة السماوة : مباراة النجف تمثل جهد موسم كاملا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).