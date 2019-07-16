2019/07/16 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3-0c_nZXGl4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيروت مؤتمر حواري يسلط الضوء على الاضطهاد الديني في البحرين - تقرير نور اخضر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بيروت مؤتمر حواري يسلط الضوء على الاضطهاد الديني في البحرين - تقرير نور اخضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).