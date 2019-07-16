2019/07/16 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b7HxHZicJtA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط .. المجلس يؤجل جلسة استجواب المحافظ بسبب عدم اكتمال النصاب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط .. المجلس يؤجل جلسة استجواب المحافظ بسبب عدم اكتمال النصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).