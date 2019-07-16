مجلس الديوانية يصوت على موازنة المحافظة لعام 2019 بقيمة 137 مليار دينار

2019/07/16 | 15:10

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بغداد اليوم _ الديوانية

صوت مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء (16 تموز 2019)، على موازنة المحافظة لعام 2019.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس محافظة الديوانية صوت على موازنة المحافظة لعام 2019، والبالغة 137 مليار دينار.

بغداد اليوم- خاص

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الثلاثاء (16 تموز 2019)، ان الكرد يتعرضون إلى حملة شوفينية تحاول مسحهم من محافظة كركوك.

وقال سلام لـ(بغداد اليوم)، إن "التصريحات التي تطلقها بعض القوى السياسية في محافظة كرك

بغداد اليوم _ بغداد

استقبل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (16 تموز 2019)، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لمناقشة المشاك

بغداد اليوم _ بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (16 تموز 2019)، عن تفاصيل مباحثات الرئيس صالح، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال لقائهما اليوم.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الج

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