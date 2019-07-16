بالفيديو/ تكريم 79 طالبا كورديا سوريا تفوقوا في اربيل

2019/07/16 | 15:10

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اربيل (كوردستان 24)- جرى تكريم 79 طالبا كورديا سوريا تفوقوا دراسيا في مدارس اربيل في العام الدراسي الحالي.

وتم تكريم المتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية والذين نالوا المراتب الثلاث الأولى على مستوى مدارسهم يوم امس الاثنين.

و بشار مصطفى وهو من كوباني وقد تفوق في الشهادة الثانوية بمعدل 97.3 وهو يقيم في مخيم باسرمة قرب اربيل قال لكوردستان 24 "أشكر عائلتي التي شجعتني".

وتمنت احدى المتفوقات وقد نالت معدل 94 ان تعود الى مدينتها عفرين وتعمل في الصحافة هناك وقالت "أحب اربيل كثيرا..لقد قدمت لي الكثير".

والحفل الذي اقيم في اربيل ورعاه فرع إقليم كوردستان لاتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني روژآڤا حضر فيه عدد من الشخصيات السياسية.

وأكد رئيس فرع اقليم كوردستان للاتحاد أحمد محمد امين ان مثل هذه النشاطات تقام لدعم الطلاب الكورد السوريين معنويا وتشجيعهم على المضي قدما.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لزردشت حمي

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