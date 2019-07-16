2019/07/16 | 15:13

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المرور تكشف عن العثور على 25 الف لوحة ارقام مركبات مخبأة بالحسينية

كشفت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن العثور على 25 لوحة ارقام

مركبات مخبأة في موقع مرور الحسينية.وقال اللواء زهير عبادة الخفاجي في تصريح صحفي، انه "تم اكتشاف 25 الف

لوحة لارقام المركبات جاهزة ومخبأة في مخزن بموقع الحسينية

ببغداد".واضاف الخفاجي انه "سيتم محاسبة المقصر".

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