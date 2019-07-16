التربية تعلق على الاسئلة الوزارية: انها تعتمد على قوة التعبير عند الطالب

2019/07/16 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الطالب القارئ للمنهج بإتقان بإمكانه الاجابة عليها بكل بساطة وخلال الوقت المقرر للامتحان كون الاسئلة وضعت من قبل خبراء مختصين وراعت فيها مستويات الطلبة واختلافها في ما بينهم ".ولفت بيان الوزارة الى ان" الاجابة على الاسئلة تعتمد على قوة تعبير الطالب وفهمه للسؤال الامتحاني".واضاف، أن" المناهج الدراسية اعدت من قبل اكفأ الخبراء بمجال المناهج الدراسية".واشارت المديرية في بيانها الى ان" هنالك اشادات بهذا الشأن من خلال منظمات دولية واعتبرتها من افضل المناهج المعتمدة على مستوى دول المنطقة".انتهى..م.م

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