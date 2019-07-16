هيئة الحج: منفذ عرعر سيكون مفتوحا طوال موسم العمرة المقبل

2019/07/16 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، الثلاثاء، أن منفذ عرعر الحدودي سيكون مفتوحاً طوال موسم العمرة المقبل.وقال العطية في كلمة له خلال افتتاح المنفذ أمام الحجاج، إن "منفذ عرعر سيكون مفتوحاً طوال موسم العمرة المقبل".وأشار العطية، إلى أن ذلك "سيساهم بذهاب عدد كبير من المعتمرين العراقيين براً عبر هذا المنفذ الحيوي".

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