حكومة كربلاء تقيم استراحة لحجاج بيت الله الحرام في قضاء عين التمر

2019/07/16 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة استراحة لحجاج بيت الله الحرام المتوجهين الى الديار المقدسة بقضاء عين التمر 80 كم غرب المحافظة .وقال قائممقام القضاء رائد المشهداني لمراسل وكالة وطن للانباء ان الاستراحة تشمل كل ما يحتاجه الحاج من طعام وشراب وخدمات طبية حيث بدأنا باستقبال قوافل الحجيج منذ يومين .واضاف ان […]

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