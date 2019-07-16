2019/07/16 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أظهرت بيانات تتبّع أن ناقلة نفط إماراتية اختفت في الوقت الذي كانت تمر فيه عبر مضيق هرمز قبل يومين.ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”: “أظهرت بيانات التتبع، أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين”.وأشارت الوكالة الأمريكية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختفاء ناقلة نفط اماراتية في مضيق هرمز وكالة خطوة برس.

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