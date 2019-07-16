2019/07/16 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ايقاف عقيداً في مديرية مرور الانبار لابتزازه مواطناً بمبلغ 40 الف دولار.وذكر بيان لمكتب المفتش العام في وزارة الداخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية القى بأمر قضائي القبض على ضابط برتبة عقيد منسوب الى مديرية مرور الانبار لابتزازه مواطناً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية توقف عقيدا بالمرور لابتزازه مواطنا بـ40 ألف دولار وكالة خطوة برس.

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