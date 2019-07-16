مسرور بارزاني ينهي اجتماعاته مع الرئاسات الثلاث في بغداد بلقاء الحلبوسي

2019/07/16 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد الحكومي الرفيع المرافق له يوم الثلاثاء اجتماعا مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في مقر الاخير في العاصمة الاتحادية بغداد.

وسيناقش الجانبان قضايا عدة تخص العلاقات بين اربيل وبغداد من ابرزها ايجاد حل للمسائل العالقة.

وكان بارزاني والوفد المرافق له قد اجتمعا في وقت سابق من اليوم مع كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد.

ويتألف الوفد الذي يرأسه مسرور بارزاني، من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر احمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير العدل فرست احمد، ووزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري.

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