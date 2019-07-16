2019/07/16 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت شركة نفط البصرة , بذكرى مرور عام على استلامها لادارة وتطوير حقل مجنون النفطي . وقال وكيل وزير النفط لشؤن الاستخراج فياض حسن في مؤتمر صحفي حضره مراسل للنعيم نيوز , إن شركة نفط البصرة نجحت في ادارة وتطوير حقل مجنون بعد أن استلمته من شركة شل قبل عام من الآن.من جهته , …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة نفط البصرة تحتفل بمرور عام على إستلامها إدارة وتطوير حقل مجنون النفطي النعيم نيوز.

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