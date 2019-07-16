2019/07/16 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد عضو #اللجنة #المالية النيابية #جمال_كوجر، اليوم الثلاثاء، أن مقترح زيادة رواتب #المتقاعدين، لم يصل إلى اللجنة لغاية الآن.كوجر قال لـ“الحل العراق”، إن «المقترح يجب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤكد عدم ممانعته على التصويت لصالح رواتب المتقاعدين ويكشف الزيادة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤكد عدم ممانعته على التصويت لصالح رواتب المتقاعدين ويكشف الزيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).