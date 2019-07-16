العثور على 25 ألف لوحة مخبأة بشكل متعمد بمرور الحسينية

2019/07/16 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، اليوم الثلاثاء، وجود 25 ألف لوحة أرقام بموقع الحسينية مخبأة بشكل متعمد.وقال الخفاجي في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، “اكتشفنا 25 ألف لوحة لأرقام المركبات جاهزة ومخبأة في مخزن بموقع الحسينية”.وأكد، أنه “سيتم فتح تحقيق بالواقعة ومحاسبة المقصرين”.

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