2019/07/16 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رجل أعمال إسرائيلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس سوريا الديمقراطية يرد على صحيفة لبنانية اتهمته بـ"بيع النفط لإسرائيل") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس سوريا الديمقراطية يرد على صحيفة لبنانية اتهمته بـ"بيع النفط لإسرائيل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).