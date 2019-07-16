2019/07/16 | 15:58

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عملية تفتيش بحثا عن ارهابيين خطفوا مدنيين في ناحية الرياض بكركوك

تأریخ التحریر: : 2019/7/16 15:52

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