لتشجيع المنتج المحلي.. مزارع العتبة الحسينية تزود السوق العراقي بـ{500} طن من الاسماك

2019/07/16 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} اعلن قسم التنمية الزراعية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، الاثنين، عن موعد رفد الاسواق المحلية في مدينة كربلاء والمحافظات المجاورة بالأسماك الطازجة.

وقال الخبير الزراعي عدنان عوز ان " العتبة الحسينية حددت شهر اب لرفد السوق بالأسماك الطازجة بعد عمل استمر لا كثر من 3 اشهر"، مبيناً ان "من المتوقع ان تصل الطاقة الانتاجية لمزارع الاسماك اكثر من 500 طن ".وبين عوز ان "العمل مستمر من قبل الكوادر الفنية والمشرفة لمضاعفة الطاقة الانتاجية لأجل دعم السوق بأجود الانواع"، مشيراً الى "رفد البحيرات بأصناف جديدة الا ان الصنف الذي سيطرح في السوق هو نوع {الكارب} والذي يعد اكثر الانواع رغبة في الاسواق المحلية".واشار الخبير الزراعي الى ان "هذه المشاريع الهدف منها دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على القيمة الشرائية للأسماك العراقي والحفاظ على الاسعار ومنع عملية الاستيراد التي ترهق الاقتصاد العراقي".يذكر ان العتبة الحسينية قامت بزيادة عدد الاحواض الى 10 احواض بعد ان كانت في العام الماضي 4 احواض بعد تخصيص 500 دونم، كما ويعد قسم التنمية الزراعية من الاقسام المهمة التي تبنت انشائها العتبة دعم الاقتصاد العراقي من خلال المنتوجات الزراعية والحيوانية .انتهى

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