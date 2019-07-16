محافظ بغداد يؤكد اهمية تكثيف الاجراءات الاحترازية والاستباقية لدرء الكوارث والاخطار البيئية

2019/07/16 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري على اهمية تكامل الجهود وتكثيف الاجراءات الاستباقية والاحترازية لدرء الكوارث والاخطار البيئية.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة بغداد” ان الجزائري ترأس اجتماعا ضم مديري دوائر الدفاع المدني في العاصمة، وبحضور النائب الفني لمحافظ بغداد ناقش خلاله جملة قضايا متعلقة بالجانب الامني والسلامة المهنية وسبل النهوض بها.كما تضمن الاجتماع، الاستماع […]

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