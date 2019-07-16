اسعار النفط تهبط مع استئناف أمريكا الإنتاج في خليج المكسيك

2019/07/16 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط يخفف من أثرها استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد الإعصار باري وازدهار الإمدادات الأمريكية بفضل النفط الصخري.ومازالت الأسعار تتعرض لضغوط، إذ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 بالمئة مقارنة مع نفس […]

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