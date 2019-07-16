وزير العمل يشدد على تعاون الوزارة مع الحكومات المحلية لتقديم فضلى الخدمات للمستفدين

2019/07/16 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان على تعاون الوزارة مع لحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تقديم الخدمات لمستحقيها الفعليين

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