وزير العمل يكشف عن مساعٍ لشمول محاضري الجامعات بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2019/07/16 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، اليوم الثلاثاء، عن سعي الوزارة لشمول محاضري الجامعات العراقية كافة (غير المعينين) بامتيازات قانون التقاعد والضمان

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