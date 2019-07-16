حشد الشمال يعتقل خلية إرهابية ضمن قاطع المسؤولية

2019/07/16 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ صلاح الدين… كشفت قيادة قاطع الشمال للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية ضمن قاطع المسؤولية.وذكرت القيادة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، انه “بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت قوة من الحشد الشعبي بالتعاون مع الاستخبارات التابعتين لقاطع الشمال من إعتقال خلية إرهابية متورطة بأعمال […]

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