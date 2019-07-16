مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يمنح اجازة تأسيس اعتيادية بدل من مشروطة لحزب (معاهدون)

2019/07/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات تغييراجازة التأسيس ل (حزب معاهدون) من اجازة مشروطة الى اجازة اعتيادية لايفائه بالشروط الموضوعية والشكلية التي استوجبها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015.وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران في بيان” ان مجلس المفوضين يواصل النظر في طلبات تسجيل الاحزاب […]

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