المالكي يلتقي السفير الايراني ويؤكد اهمية بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات في المنطقة

2019/07/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات في المنطقة ومنع اي تصعيد يهدد استقرار الشعوب .وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الإئتلاف” ان المالكي التقى بمكتبه اليوم سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق ايرج مسجدي، وجرى خلال إللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد […]

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