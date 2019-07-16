امريكا تؤشر “تقدماً جيداً” في العلاقات بين بغداد وكوردستان وتحث على المزيد

2019/07/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى القنصل الامريكي العام في اقليم كوردستان يوم الاثنين تحسن العلاقات بين بغداد واقليم كوردستان “يبعث على الامل”، حاثا الجانبين للسعي الى تحقيق مزيد من التقدم في هذا الجانب.

وقال ستيفن فاغن للصحفيين اليوم ان “تحسن العلاقات بين الجانبين يبعث على الامل وهو تقدم جيد تم تسجيله بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية خلال الاشهر الماضية”.

واضاف “نأمل ان تبذل اربيل وبغداد مزيدا من الجهود لتحقيق تقدم اكبر”.

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